Коваленко Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Коваленко Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна
Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дешевая (Коваленко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1935
Сын: Коваленко Николай Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна
Малая Кохновка
Смерть
07.03.1944
с. Поповка
Причина смерти: На войне