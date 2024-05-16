Коваленко Иван Терентьевич 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко Иван Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Коваленко Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна

Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Иван Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дешевая (Коваленко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Анна Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1935

Сын: Коваленко Николай Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Анна Петровна

Малая Кохновка
Смерть
07.03.1944
с. Поповка
Причина смерти: На войне

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