Тихонов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти12.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Тихонов Сергей
Мать: Тихонова Ирина Ивановна
Бракосочетание
18.08.1851
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Тихонова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.09.1860
Сын: Тихонов Корнилий (Корнил) Васильевич
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1862
Дочь: Реппиева (Тихонова) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.05.1863
Дочь: Тихонова Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна
Смерть
12.08.1895
от старости