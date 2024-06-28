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Тихонов Василий Сергеевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

12.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Тихонов Сергей

Мать: Тихонова Ирина Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
18.08.1851

Жена: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тихонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тихонов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Тихонова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1860

Сын: Тихонов Корнилий (Корнил) Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1862

Дочь: Реппиева (Тихонова) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1863

Дочь: Тихонова Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Тихонова (Алексеева) Анна Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
12.08.1895
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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