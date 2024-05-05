Тихонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тихонов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тихонова Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1849

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