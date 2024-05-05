Тихонов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тихонов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тихонова Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Ивановна
Смерть
До 1849