Тихонова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Ирина Ивановна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тихонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Тихонов Сергей

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тихонова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Тихонов Сергей

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Сергей

Смерть
Неизвестно
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