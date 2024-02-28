Тихонова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тихонов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Тихонов Сергей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тихонова Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Тихонов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Сергей
Смерть
Неизвестно