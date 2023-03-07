Кувшиновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения01.07.1841
Дата смерти09.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1841
Отец: Кувшиновъ Василій
Мать: Кувшинова Прасковія
Рождение ребёнка
12.06.1865
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: Агафія
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Кувшиновъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
25.10.1874
Дочь: Назарова Прасковья
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
21.02.1880
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Безменова Марья
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Васса
Смерть
09.03.1883