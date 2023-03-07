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Кувшиновъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1841

Дата смерти

09.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1841

Отец: Кувшиновъ Василій

Мать: Кувшинова Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1865

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: Агафія

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Кувшиновъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Рождение ребёнка
25.10.1874

Дочь: Назарова Прасковья

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1880

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Безменова Марья

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Васса

Смерть
09.03.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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