Кувшинова (Батанина) Васса
Место рождения
Дата рождения20.08.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846
Отец: Батанинъ Григорій
Мать: Батанина Наталья
Рождение ребёнка
12.06.1865
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: Агафія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Кувшиновъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.10.1874
Дочь: Назарова Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.02.1880
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Безменова Марья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Степанъ