Кувшинова (Батанина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Батанина) Васса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.08.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846

Отец: Батанинъ Григорій

Мать: Батанина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1865

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: Агафія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Кувшиновъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.10.1874

Дочь: Назарова Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1880

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Безменова Марья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Степанъ

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