Кувшиновъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшиновъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Степанъ

Мать: Кувшинова Васса

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