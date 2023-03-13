Безменова (Кувшинова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кувшиновъ Степанъ
Мать: Кувшинова Васса
Бракосочетание
27.10.1899
Муж: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.02.1905
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
04.07.1911
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
07.05.1914
Сын: Безменовъ Александръ
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Безменовъ Петръ
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Безменовъ Викторъ
Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ