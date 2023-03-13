Безменова (Кувшинова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безменова (Кувшинова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кувшиновъ Степанъ

Мать: Кувшинова Васса

Бракосочетание
27.10.1899

Муж: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Безменовъ Пантелеймонъ

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Безменовъ Александръ

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Безменовъ Петръ

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Безменовъ Викторъ

Отец ребёнка: Безменовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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