Безменовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения22.10.1880
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880
Отец: Безменовъ Сидоръ
Бракосочетание
27.10.1899
Жена: Безменова Марья
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
22.02.1905
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
04.07.1911
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
07.05.1914
Сын: Безменовъ Александръ
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Безменовъ Петръ
Мать ребёнка: Безменова Марья
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Безменовъ Викторъ
Мать ребёнка: Безменова Марья