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Безменовъ Яковъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880

Отец: Безменовъ Сидоръ

Мать: Безменова Марфа Артамонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1899

Жена: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Безменовъ Пантелеймонъ

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Безменовъ Александръ

Мать ребёнка: Безменова Марья

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Безменовъ Петръ

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Безменовъ Викторъ

Мать ребёнка: Безменова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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