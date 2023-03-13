Безменова Марфа Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безменова Марфа Артамонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чекалова Варвара

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
22.10.1880

Сын: Безменовъ Яковъ

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Батанина Елена

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1887

Сын: Безменовъ Федоръ

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баканова Анастасия

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Агрипина

Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безменовъ Сидоръ

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