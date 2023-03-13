Безменова Марфа Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чекалова Варвара
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
22.10.1880
Сын: Безменовъ Яковъ
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Батанина Елена
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Безменовъ Федоръ
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баканова Анастасия
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Агрипина
Отец ребёнка: Безменовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безменовъ Сидоръ