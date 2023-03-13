Баканова (Безменова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Безменовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: (Баканова) Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Макарова (Баканова) Мария
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: (Баканова) Евдокия
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1896
Дочь: (Баканова) Екатерина
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
25.06.1898
Сын: Бакановъ Петръ
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: (Баканова) Екатерина
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
23.03.1902
Дочь: (Баканова) Лидия
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
25.09.1904
Дочь: Баканова Пелагея
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
08.12.1906
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
09.03.1909
Дочь: (Баканова) Анастасия
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: (Баканова) Агриппина
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ
Рождение ребёнка
04.10.1913
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ