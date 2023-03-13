Баканова (Безменова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Безменова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безменовъ Сидоръ

Мать: Безменова Марфа Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Макаръ

Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: (Баканова) Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Макарова (Баканова) Мария

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: (Баканова) Евдокия

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1896

Дочь: (Баканова) Екатерина

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Бакановъ Петръ

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: (Баканова) Екатерина

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1902

Дочь: (Баканова) Лидия

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1904

Дочь: Баканова Пелагея

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1906

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1909

Дочь: (Баканова) Анастасия

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: (Баканова) Агриппина

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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