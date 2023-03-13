Орлова (Безменова) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безменовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: $38
Рождение ребёнка
23.06.1892
Дочь: (Безменова) Агрипина
Отец ребёнка: $38
Бракосочетание
03.09.1897
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Орловъ Александръ
Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ
Рождение ребёнка
10.08.1903
Сын: Орловъ Василий
Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Орловъ Евгений
Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ