Орлова (Безменова) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Безменова) Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безменовъ Сидоръ

Мать: Безменова Марфа Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: $38

Рождение ребёнка
23.06.1892

Дочь: (Безменова) Агрипина

Отец ребёнка: $38

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.09.1897

Муж: Орловъ Иванъ Алексеевъ

Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Орловъ Александръ

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ

Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Орловъ Василий

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Орловъ Евгений

Отец ребёнка: Орловъ Иванъ Алексеевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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