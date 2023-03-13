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Орловъ Иванъ Алексеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1897

Жена: Орлова Агрипина

Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Орловъ Александръ

Мать ребёнка: Орлова Агрипина

Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Орловъ Василий

Мать ребёнка: Орлова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Орловъ Евгений

Мать ребёнка: Орлова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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