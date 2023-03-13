Орловъ Иванъ Алексеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1897
Жена: Орлова Агрипина
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Орловъ Александръ
Мать ребёнка: Орлова Агрипина
Рождение ребёнка
10.08.1903
Сын: Орловъ Василий
Мать ребёнка: Орлова Агрипина
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Орловъ Евгений
Мать ребёнка: Орлова Агрипина