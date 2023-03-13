Орловъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1899

Отец: Орловъ Иванъ Алексеевъ

Мать: Орлова Агрипина

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