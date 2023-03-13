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Орловъ Александръ
Орловъ Александръ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1899
Пол
Мужской
Отец
Орловъ Иванъ Алексеевъ
1864 г.р.
Мать
Орлова (Безменова) Агрипина
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1899
Отец:
Орловъ Иванъ Алексеевъ
Мать:
Орлова Агрипина
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