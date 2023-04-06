Кувшинова (Шерстнева) Прасковія
Место рождения
Дата рождения13.11.1816
Дата смерти22.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1816
Отец: Шерстневъ Дмитрий
Мать: Шерстнева Надежда
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
24.09.1834
Рождение ребёнка
02.02.1836
Дочь: Ершова Маремьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
06.10.1838
Дочь: Щипакина Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
01.07.1841
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
28.01.1844
Сын: Кувшиновъ Григорій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
18.04.1846
Дочь: Мамыкина Александра
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
26.01.1849
Рождение ребёнка
01.03.1851
Сын: Кувшиновъ Герасимъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
29.07.1852
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
28.05.1854
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Рождение ребёнка
15.06.1855
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій
Смерть
22.06.1874