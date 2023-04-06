Кувшинова (Шерстнева) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Шерстнева) Прасковія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1816

Дата смерти

22.06.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1816

Отец: Шерстневъ Дмитрий

Мать: Шерстнева Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Кувшиновъ Василій

Рождение ребёнка
24.09.1834

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1836

Дочь: Ершова Маремьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1838

Дочь: Щипакина Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Рождение ребёнка
01.07.1841

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1844

Сын: Кувшиновъ Григорій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1846

Дочь: Мамыкина Александра

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1849

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1851

Сын: Кувшиновъ Герасимъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1852

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1854

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.06.1874
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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