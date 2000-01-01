Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Флор Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1889
Рождение ребёнка
28.04.1892
Сын: Гончарова Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
04.08.1896
Дочь: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна
Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич
д.Пальчиково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончарова Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич
с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич
с.Пальчиково
Смерть
Неизвестно