Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Флор Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1889

Муж: Гончарова Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
28.04.1892

Сын: Гончарова Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
04.08.1896

Дочь: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна

Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич

д.Пальчиково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончарова Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич

с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Гончарова Алексей Яковлевич

с.Пальчиково
Смерть
Неизвестно
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