село Старое Пальчиково, село Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Пальчиково

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2091Пальчиково (Лебяжье, Николаевское), село.при р. Зае и оз. Лебяжьем.8514105312357Р. — Церковь православная 1. Училище. Пчеловодство. Делание колес.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Токмакская волость
1306. Пальчиково (Лебяжье, Николаевское), село бывшее владельческое, при речке Зае и озере Лебяжьем, дворов 93, жителей 737, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Токмакская волость
11Пальчиково (Лебяжье), с. при р. Зае, церковь, церковно-приходская школа, коммер. трак., 4 бак. лав., х.-з. маг.905107418357Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
188778Старое Пальчиковосело55°23'51°54'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение
92627434111с Старое Пальчиковосело
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