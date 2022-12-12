Старое Пальчиково
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2091Пальчиково (Лебяжье, Николаевское), село.при р. Зае и оз. Лебяжьем.8514105312357Р. — Церковь православная 1. Училище. Пчеловодство. Делание колес.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1306. Пальчиково (Лебяжье, Николаевское), село бывшее владельческое, при речке Зае и озере Лебяжьем, дворов 93, жителей 737, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Пальчиково (Лебяжье), с. при р. Зае, церковь, церковно-приходская школа, коммер. трак., 4 бак. лав., х.-з. маг.905107418357Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188778Старое Пальчиковосело55°23'51°54'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627434111с Старое Пальчиковосело
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