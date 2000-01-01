Гончарова Иван Алексеевич
Место рожденияс.Лебяжье
Дата рождения28.04.1892
Дата смерти19.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1892
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гончаров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
д.Пальчиково, Заинский Район
Смерть
19.07.1943
Ленинградская область, Россия