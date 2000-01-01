Гончарова Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Иван Алексеевич

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Место рождения

с.Лебяжье

Дата рождения

28.04.1892

Дата смерти

19.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1892

Отец: Гончарова Алексей Яковлевич

Мать: Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гончаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

д.Пальчиково, Заинский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
19.07.1943
Ленинградская область, Россия
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