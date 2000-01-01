Гончаров Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Василий Алексеевич

Гончаров Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

с.Пальчиково

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончарова Алексей Яковлевич

Мать: Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна

с.Пальчиково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close