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Флор Георгиевич

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Место рождения

с.Лебяжье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
02.12.1873

Сын: Николай Флорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Флорович

Мать ребёнка: не указана

с.Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрий Флорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

с.Лебяжье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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