Флор Георгиевич
Место рожденияс.Лебяжье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Мать: не указана
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Гончарова Хиония (Ксения) Флоровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
02.12.1873
Сын: Николай Флорович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Флорович
Мать ребёнка: не указана
с.Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрий Флорович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
с.Лебяжье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно