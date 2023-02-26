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Дмитрий Александров

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Александр Данилов

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.08.1831

Жена: Параскева Семёнова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1831
дворовой человек
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1833

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1839

Сын: Матвей Дмитриев

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1842

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Никулина Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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