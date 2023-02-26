Дмитрий Александров
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Александр Данилов
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.08.1831
Жена: Параскева Семёнова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1831
дворовой человек
Рождение ребёнка
03.06.1832
Сын: Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1833
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1839
Сын: Матвей Дмитриев
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1842
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Никулина Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно