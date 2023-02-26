(Суравцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суравцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
1960
д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
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