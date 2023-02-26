Параскева Семёнова
Место рождениясельцо Сатково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Сатково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.08.1831
Муж: Дмитрий Александров
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1832
Сын: Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Александров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1833
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Александров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1839
Сын: Матвей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Александров
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1842
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Александров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Никулина Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Александров
д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно