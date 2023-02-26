Параскева Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Семёнова

Параскева Семёнова

avatar

Место рождения

сельцо Сатково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Сатково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.08.1831

Муж: Дмитрий Александров

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Александров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1833

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Александров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1839

Сын: Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Александров

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1842

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Александров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Никулина Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Александров

д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close