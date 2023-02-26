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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Гавриил Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павел Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Павел Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.