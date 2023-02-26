Павел Александров
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Александр Данилов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Александрова
Работа или профессия
1831
дворовой человек
Рождение ребёнка
14.04.1845
Сын: Константин Павлов
Мать ребёнка: Феврония Александрова
Смерть
Неизвестно