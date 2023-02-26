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Павел Александров

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Александр Данилов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Александрова

Работа или профессия
1831
дворовой человек
Рождение ребёнка
14.04.1845

Сын: Константин Павлов

Мать ребёнка: Феврония Александрова

Смерть
Неизвестно

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