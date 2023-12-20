Казакевич (Брень) Ефимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Брень) Ефимия Федотовна

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Брень Федот Васильевич

Мать: Брень Ефросинья Харлампьевна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Казакевич Назар Логинович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.

Сын: Казакевич Виктор Назарович

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.

Сын: Казакевич Антон Назарович

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.

Дочь: Казакевич Ефросинья Назаровна

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Дочь: Казакевич Евгения Назаровна

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Казакевич Михаил Назарович

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1912 ст.

Сын: Казакевич Иван Назарович

Отец ребёнка: Казакевич Назар Логинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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