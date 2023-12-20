Брень Ефросинья Харлампьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.
Сын: Брень Наум Федотович
Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казакевич (Брень) Ефимия Федотовна
Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.
Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Брень Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич
Смерть
Неизвестно