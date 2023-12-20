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Брень Ефросинья Харлампьевна

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Брень Федот Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.

Сын: Брень Наум Федотович

Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казакевич (Брень) Ефимия Федотовна

Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.

Сын: Брень Игнатий Федотович

Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Брень Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Сын: Брень Демид Федотович

Отец ребёнка: Брень Федот Васильевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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