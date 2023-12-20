Брень Федот Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.
Сын: Брень Наум Федотович
Мать ребёнка: Брень Ефросинья Харлампьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казакевич (Брень) Ефимия Федотовна
Мать ребёнка: Брень Ефросинья Харлампьевна
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.
Мать ребёнка: Брень Ефросинья Харлампьевна
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Брень Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Брень Ефросинья Харлампьевна
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Мать ребёнка: Брень Ефросинья Харлампьевна
Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно