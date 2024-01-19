Казакевич Назар Логинович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.
Сын: Казакевич Виктор Назарович
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.
Сын: Казакевич Антон Назарович
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.
Дочь: Казакевич Ефросинья Назаровна
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Дочь: Казакевич Евгения Назаровна
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Сын: Казакевич Михаил Назарович
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
29.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна
Смерть
Неизвестно