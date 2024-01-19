Казакевич Назар Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакевич Назар Логинович

Казакевич Назар Логинович

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Казакевич Логин Дементьевич

Мать: Казакевич Прасковья Ивановна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Казакевич Ефимия Федотовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.

Сын: Казакевич Виктор Назарович

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.

Сын: Казакевич Антон Назарович

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.

Дочь: Казакевич Ефросинья Назаровна

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Дочь: Казакевич Евгения Назаровна

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Казакевич Михаил Назарович

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1912 ст.

Сын: Казакевич Иван Назарович

Мать ребёнка: Казакевич Ефимия Федотовна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close