Кизяева (Сидорина) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти27.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Бракосочетание
С 1945 по 1946
Рождение ребёнка
27.05.1947
Дочь: Федорова Муся Анатольевна
Отец ребёнка: Кизяев Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кизяев Анатолий Алексеевич
Смерть
27.11.2004