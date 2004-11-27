Кизяева (Сидорина) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева (Сидорина) Зоя Васильевна

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: Сидорин Василий Степанович

Мать: Сидорина Груша Матвеевна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
С 1945 по 1946

Муж: Кизяев Анатолий Алексеевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.05.1947

Дочь: Федорова Муся Анатольевна

Отец ребёнка: Кизяев Анатолий Алексеевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизяев Анатолий Алексеевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
27.11.2004
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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