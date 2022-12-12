Сидорин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1902 ст.
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Отец: Сидорин Степан А
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1917 и 1926
Жена: Сидорина Груша Матвеевна
Рождение ребёнка
18.02.1927
Дочь: Кизяева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Сидорина Груша Матвеевна
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Пропал без вести (военное)
10.03.1943
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Снаряд попал в эшелон (поезд). Его жене и дочери об этом сообщил земляк. Останки до сих пор не найдены.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сидорина Груша Матвеевна
Смерть
10.03.1943