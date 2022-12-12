Сидорин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорин Василий Степанович

Сидорин Василий Степанович

avatar

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Сидорин Степан А

Мать: не указана

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Между 1917 и 1926

Жена: Сидорина Груша Матвеевна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.02.1927

Дочь: Кизяева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Сидорина Груша Матвеевна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Пропал без вести (военное)
10.03.1943
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Снаряд попал в эшелон (поезд). Его жене и дочери об этом сообщил земляк. Останки до сих пор не найдены.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сидорина Груша Матвеевна

Смерть
10.03.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close