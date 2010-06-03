Федорова (Кизяева) Муся (Мария) Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Кизяева) Муся (Мария) Анатольевна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.05.1947

Дата смерти

03.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: Кизяев Анатолий Алексеевич

Мать: Кизяева Зоя Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Федоров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоров Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Евгений Алексеевич

Смерть
03.06.2010
Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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