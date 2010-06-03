Федорова (Кизяева) Муся (Мария) Анатольевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1947
Дата смерти03.06.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Отец: Кизяев Анатолий Алексеевич
Мать: Кизяева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Федоров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2010
Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область