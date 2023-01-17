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Кизяев Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.08.1926

Дата смерти

22.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926

Отец: Кизяев Алексей Андреевич

Мать: Кизяева Евдокия Андреевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
С 1945 по 1946

Жена: Кизяева Зоя Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.05.1947

Дочь: Федорова Муся Анатольевна

Мать ребёнка: Кизяева Зоя Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кизяева Зоя Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.02.1968
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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