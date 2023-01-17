Кизяев Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1926
Дата смерти22.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926
Бракосочетание
С 1945 по 1946
Жена: Кизяева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1947
Дочь: Федорова Муся Анатольевна
Мать ребёнка: Кизяева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кизяева Зоя Васильевна
Смерть
22.02.1968