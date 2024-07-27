Кизяева (Цыплёнкова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1890 ст.
Дата смерти22.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890 ст.
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Бракосочетание
10.01.1910 ст.
г.Алатырь, ц. Знаменская Фонд 557 опись1 дело №177 МК за 1908-1914гг Знаменская церковь г.Алатырь 5. стр 98 поручители по жениху : мещанин г.Алатырь Григорий Георгиев Кустарников и того же города к... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.
Сын: Кизяев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.
Дочь: Кизяева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.
Сын: Кизяев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1914 ст.
Сын: Кизяев Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
?.09.1916 ст.
Дочь: Пасынкова (Кизяева) Ирина (Ираида) Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1918
Дочь: Ламкова (Кизяева) Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1920
Сын: Кизяев Вениамин Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1923
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1925
Дочь: Кизяева Рима Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1926
Сын: Кизяев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич
Смерть
22.03.1954