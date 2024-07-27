Кизяева (Цыплёнкова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева (Цыплёнкова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.02.1890 ст.

Дата смерти

22.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890 ст.

Отец: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Мать: Цыплёнкова (Курочкина) Анна Ильина

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Бракосочетание
10.01.1910 ст.

Муж: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
г.Алатырь, ц. Знаменская Фонд 557 опись1 дело №177 МК за 1908-1914гг Знаменская церковь г.Алатырь 5. стр 98 поручители по жениху : мещанин г.Алатырь Григорий Георгиев Кустарников и того же города к... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Сын: Кизяев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Дочь: Кизяева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Сын: Кизяев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.09.1914 ст.

Сын: Кизяев Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.09.1916 ст.

Дочь: Пасынкова (Кизяева) Ирина (Ираида) Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.06.1918

Дочь: Ламкова (Кизяева) Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.09.1920

Сын: Кизяев Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.06.1923

Сын: Кизяев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
10.08.1925

Дочь: Кизяева Рима Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Кизяев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Андреевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.03.1954
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

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