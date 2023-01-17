Цыплёнкова (Курочкина) Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиПосле 1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Бракосочетание
25.10.1887 ст.
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: Митрофанова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Кизяева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Цыпленкова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыплёнкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Смерть
После 1890 ст.