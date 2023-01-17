Цыплёнкова (Курочкина) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплёнкова (Курочкина) Анна Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

После 1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Курочкин Илья Николаевич

Мать: Курочкина Вера Александровна

Бракосочетание
25.10.1887 ст.

Муж: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: Митрофанова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Кизяева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Цыпленкова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыплёнкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Смерть
После 1890 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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