Черкас (Колесникова) Мария Артемьева
Место рожденияд.Мартинско-Дворникова Озерской волости Кобенского уезда Полтавской губ..Россия
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мартинско-Дворникова Озерской волости Кобенского уезда Полтавской губ..Россия
Бракосочетание
10.01.1894
Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-29,зап-2,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
04.05.1894
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-8,зап-24,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-72,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
21.11.1896
Дочь: Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-138,зап-81,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
24.03.1900
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-172,зап.-25
Рождение ребёнка
16.02.1901
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-6,зап.-15
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: Устиния Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-176,зап.-93
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-176,зап.-68
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Черкас Христофор Григорьевич
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-161,зап.-60
Рождение ребёнка
10.06.1912
Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-22,зап.-53
Смерть
Неизвестно