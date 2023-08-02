Черкас (Колесникова) Мария Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас (Колесникова) Мария Артемьева

Место рождения

д.Мартинско-Дворникова Озерской волости Кобенского уезда Полтавской губ..Россия

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мартинско-Дворникова Озерской волости Кобенского уезда Полтавской губ..Россия
Бракосочетание
10.01.1894

Муж: Черкас Григорий Трифонович

Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-29,зап-2,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
04.05.1894

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-8,зап-24,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-72,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
21.11.1896

Дочь: Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-138,зап-81,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
24.03.1900

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-172,зап.-25
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Черкас Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-6,зап.-15
Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Устиния Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-176,зап.-93
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-176,зап.-68
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Черкас Христофор Григорьевич

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-161,зап.-60
Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Черкас Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Черкас Григорий Трифонович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-22,зап.-53
Смерть
Неизвестно
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