(Черкас) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкас) Любовь Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.03.1900

Дата смерти

28.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900

Отец: Черкас Григорий Трифонович

Мать: Черкас Мария Артемьева

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-172,зап.-25
Смерть
28.03.1900
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО , Ф - 426-1-18Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-214,зап.-13
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