(Черкас) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1900
Дата смерти28.03.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900
Отец: Черкас Григорий Трифонович
Мать: Черкас Мария Артемьева
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-172,зап.-25
Смерть
28.03.1900
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО , Ф - 426-1-18Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-214,зап.-13