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(Черкас) Евгения Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.07.1895

Дата смерти

25.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895

Отец: Черкас Григорий Трифонович

Мать: Черкас Мария Артемьева

Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-72,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
25.12.1895
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-108,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7