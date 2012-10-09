Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.06.1925
Дата смерти09.10.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1925
Отец: Тихомиров Михаил Маркович
Мать: Тихомирова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
24.08.1956
Дочь: Ионкова Вера
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Павлович
Труфанково, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.10.2012
Похороны
Неизвестно
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург