Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.06.1925

Дата смерти

09.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1925

Отец: Тихомиров Михаил Маркович

Мать: Тихомирова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
24.08.1956

Дочь: Ионкова Вера

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Павлович

Труфанково, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.10.2012
Похороны
Неизвестно
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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