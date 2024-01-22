посёлок Парголово, посёлок Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018) — Familio

Парголово

Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Сл. Малая Вологодская8Гр. А. П. Шувалов7522

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
40. Мало-Вологодская Слобода (Парголово Второе), деревня бывшая владельческая, при озере Чухонско-Глуховском, дворов 45, жителей 310, волостное правление (уездный город в Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
деревня Парголово 2-е

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
Парголово 2-е д.172 стан62 участок35Большое Парголово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Санкт-Петербург, Выборгский район
213540Парголовож.-д. ст.60°04.9'с.ш.30°15.5'в.д.P-36-133
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close