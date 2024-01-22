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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Сл. Малая Вологодская8Гр. А. П. Шувалов75—22
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
40. Мало-Вологодская Слобода (Парголово Второе), деревня бывшая владельческая, при озере Чухонско-Глуховском, дворов 45, жителей 310, волостное правление (уездный город в Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Парголово 2-е
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Парголово 2-е д.172 стан6–2 участок35Большое Парголово.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
213540Парголовож.-д. ст.60°04.9'с.ш.30°15.5'в.д.P-36-133