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Виноградов Михаил Павлович

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Место рождения

Чапуриха, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

25.08.1929

Дата смерти

18.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929

Отец: Виноградов Павел Яковлевич

Мать: Виноградова Татьяна Ефимовна

Чапуриха, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
14.01.1956

Жена: Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1956

Дочь: Ионкова (Виноградова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна

Труфанково, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.03.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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