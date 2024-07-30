Виноградов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения25.08.1929
Дата смерти18.03.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929
Бракосочетание
14.01.1956
Рождение ребёнка
24.08.1956
Дочь: Ионкова (Виноградова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова (Тихомирова) Антонина Михайловна
Труфанково, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.03.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург