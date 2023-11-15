Тихомирова (Монахова) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Монахова) Татьяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монахов Моисей

Мать: Монаховаа Екатерина

Рождение ребёнка
19.11.1920

Дочь: Румянцева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович

Агрызково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1921

Сын: Тихомиров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович

Агрызково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1925

Дочь: Виноградова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович

Агрызково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович

Смерть
Неизвестно
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