Тихомирова (Монахова) Татьяна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монахов Моисей
Мать: Монаховаа Екатерина
Рождение ребёнка
19.11.1920
Дочь: Румянцева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович
Рождение ребёнка
21.11.1921
Сын: Тихомиров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович
Рождение ребёнка
01.06.1925
Дочь: Виноградова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Маркович
Смерть
Неизвестно