Румянцева (Тихомирова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1920
Дата смерти19.10.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920
Рождение ребёнка
11.01.1948
Дочь: Перелыгина Валентина
Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.09.1950
Дочь: Монахова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич
Зараменье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1952
Сын: Румянцев Николай
Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург