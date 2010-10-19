Румянцева (Тихомирова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Тихомирова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Агрызково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.11.1920

Дата смерти

19.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920

Отец: Тихомиров Михаил Маркович

Мать: Тихомирова Татьяна Моисеевна

Агрызково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1948

Дочь: Перелыгина Валентина

Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.09.1950

Дочь: Монахова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич

Зараменье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1952

Сын: Румянцев Николай

Отец ребёнка: Румянцев Анатолий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Анатолий Кузьмич

Смерть
19.10.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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