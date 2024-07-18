Катаева Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катаев Архип Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Агриппина Архипова
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Яков (Иаков) Архипович
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Варфоломей Архипов
Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов
Смерть
Неизвестно