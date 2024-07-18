Катаева Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Стефан Архипович

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Андрей Архипов

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Архип Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Агриппина Архипова

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Савин Архипович

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Яков (Иаков) Архипович

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Варфоломей Архипов

Отец ребёнка: Катаев Архип Екимов

Смерть
Неизвестно

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