Катаев Андрей Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катаев Архип Екимов
Мать: Катаева Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Феодосий Андреевич
Мать ребёнка: Катаева (Короткова) Капитолина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1863
Сын: Катаев Амвросий Андреевич
Мать ребёнка: Катаева (Короткова) Капитолина Васильева
Смерть
Неизвестно