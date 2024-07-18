Катаев Андрей Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Андрей Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катаев Архип Екимов

Мать: Катаева Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Феодосий Андреевич

Мать ребёнка: Катаева (Короткова) Капитолина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева (Короткова) Капитолина Васильева

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Катаев Амвросий Андреевич

Мать ребёнка: Катаева (Короткова) Капитолина Васильева

Смерть
Неизвестно

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