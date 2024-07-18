Катаева (Короткова) Капитолина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева (Короткова) Капитолина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Феодосий Андреевич

Отец ребёнка: Катаев Андрей Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Андрей Архипов

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Катаев Амвросий Андреевич

Отец ребёнка: Катаев Андрей Архипов

Смерть
Неизвестно

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