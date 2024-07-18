Катаев Яков (Иаков) Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катаев Архип Екимов
Мать: Катаева Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Параскова Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Матрона Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Параскова Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскова Федорова
Смерть
Неизвестно