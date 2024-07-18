Катаев Яков (Иаков) Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Яков (Иаков) Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катаев Архип Екимов

Мать: Катаева Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Савватий Яковлев

Мать ребёнка: Параскова Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Матрона Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Мария Яковлева

Мать ребёнка: Параскова Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскова Федорова

Смерть
Неизвестно

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