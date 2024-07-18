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Катаев Варфоломей Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катаев Архип Екимов

Мать: Катаева Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Ирина Варфоломеева

Мать ребёнка: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Аверкий Варфоломеев

Мать ребёнка: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Харитина Варфоломеева

Мать ребёнка: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Смерть
Неизвестно

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