Катаев Варфоломей Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катаев Архип Екимов
Мать: Катаева Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Ирина Варфоломеева
Мать ребёнка: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Аверкий Варфоломеев
Мать ребёнка: Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно