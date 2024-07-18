Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Ирина Варфоломеева

Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Катаева) Харитина Варфоломеева

Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Аверкий Варфоломеев

Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Варфоломей Архипов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.