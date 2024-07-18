Катаева (Казанцева (Верх-Алейской)) Анна Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Ирина Варфоломеева
Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Катаева) Харитина Варфоломеева
Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Аверкий Варфоломеев
Отец ребёнка: Катаев Варфоломей Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно