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Мокий (Фёдоров)

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Исидор Семёнов

Мать: Ксения Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иосиф (Макеев)

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1794

Дочь: Ирина Мокиева

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Анна Мокиева

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1797

Сын: Вавила Мокиев

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Матвей Мокиев

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Фёдор Мокиев

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Стефанова

Смерть
Неизвестно
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