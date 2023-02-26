Мокий (Фёдоров)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Исидор Семёнов
Мать: Ксения Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иосиф (Макеев)
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1794
Дочь: Ирина Мокиева
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Анна Мокиева
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1797
Сын: Вавила Мокиев
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Матвей Мокиев
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Фёдор Мокиев
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Стефанова
Смерть
Неизвестно